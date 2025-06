OMS certifica Suriname como primeiro país amazônico livre de malária

O Suriname iniciou seus esforços para controlar a malária nos anos 1950. Suas medidas, em princípio, consistiam na "pulverização interna das residências" com um pesticida e "tratamento antimalárico".

Em 2001, os casos de malária ultrapassaram a marca de 15 mil infectados.

A situação foi controlada anos depois com o apoio do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, que ajudou a fortalecer a prevenção da doença com a "distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida", acrescentou a OMS.

O último caso de malária foi registrado em 2021, segundo dados da organização.

"O firme compromisso do Suriname com a equidade na saúde serve de inspiração para todos os países que se esforçam para alcançar um futuro sem malária", apontou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

ba/pgf/db/lm/rpr