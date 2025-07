Petro pede explicações a vice por suposto complô com políticos dos EUA para derrubá-lo

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta segunda-feira (30) que a vice-presidente Francia Máquez deve explicar sua relação com um suposto complô para derrubá-lo do poder com ajuda de figuras de direita dos Estados Unidos.

O jornal espanhol El País revelou no domingo uma suposta trama do ex-chanceler Álvaro Leyva, que deixou o cargo em meados de 2024, para derrubar o presidente com a ajuda de políticos da direita colombiana e republicanos dos Estados Unidos.

Segundo os áudios nos quais se baseia o artigo, Leyva se reuniu com o congressista republicano Mario Díaz-Balart para "exercer pressão internacional" contra Petro, a quem o ex-chanceler acusou repetidamente de ser dependente químico.