Quase 500 pessoas são presas após violentas manifestações no Quênia

A polícia anunciou que 485 pessoas foram presas nesta segunda-feira (30) após as violentas manifestações na semana passada no Quênia, sobretudo por acusações de assassinato, terrorismo e estupro.

Os protestos em todo o país deveriam ser uma homenagem às vítimas do amplo movimento popular de 2024 contra um projeto de aumento de impostos e corrupção, que foi duramente reprimido.

Mas as manifestações terminaram em caos no dia 25 de junho, quando jovens enfrentaram a polícia e destruíram milhares de lojas no centro de Nairóbi.