Real Madrid e Juventus fazem duelo europeu por vaga nas quartas da Copa de Clubes

"Queremos que ele volte o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis", disse o técnico sobre o atacante após a partida contra o Salzburg. "Precisamos do Kylian porque ele é um jogador top".

Enquanto aguarda o atacante francês ? artilheiro do campeonato e Chuteira de Ouro da Uefa ?, Alonso formou o ataque com Vinícius Júnior e o surpreendente jogador da base Gonzalo García, de 21 anos, que marcou dois gols na competição.

O atacante brasileiro, que tenta deixar para trás uma temporada em que jogou bem abaixo das expectativas, parece ter reencontrado o caminho até seu melhor nível. Contra o Salzburg, ele teve uma ótima atuação, marcando um gol como centroavante e dando uma assistência de calcanhar perfeita para o gol de Federico Valverde.

Ele também foi visto defendendo com o restante do time como nunca antes nesta temporada, durante a qual foi criticado por sua falta de comprometimento sem a bola. Uma alegria para Xabi Alonso, que começa a deixar sua marca no Real Madrid.

Na última partida, Alonso testou uma defesa com três homens e dois laterais, alterando o imutável 4-3-3 de Ancelotti. A mudança no esquema lhe deu boa distribuição de bola e profundidade, e beneficiou alguns jogadores como o inglês Jude Bellingham, que é muito perigoso na posição de meia-atacante.

Outra novidade do técnico do Real Madrid foi a importância atribuída ao jovem Arda Güler, que ele tirou da ponta para colocá-lo no meio de campo.