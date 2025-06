Sem Mbappé, Vini volta a brilhar no Real Madrid, que espera sintonia entre suas estrelas do ataque

O time, que enfrenta a Juventus nesta terça-feira (1º), em Miami, por uma vaga nas quartas de final da Copa de Clubes, espera que a dupla Mbappé-Vini Jr apareça pela primeira vez sob o comando de Xabi Alonso.

O francês ficou fora dos três jogos da fase de grupos após sofrer uma gastroenterite aguda, mas está há vários dias treinando normalmente.

Para Alonso, não existe falta de sintonia entre seus atacantes, apesar dos problemas da temporada, na qual muitas vezes ocupavam os mesmos espaços pelo lado esquerdo do campo.

No fina, Mbappé acabou encontrando seu melhor nível e terminou a temporada com 43 gols marcados entre todas as competições, enquanto Vini marcou 22 gols sem estar próximo do seu melhor desempenho.

"Eles podem fazer isso. Tanto Vini por fora como Kylian um pouco mais por dentro. Não acho que uma coisa exclui a outra", disse o treinador do Real Madrid em entrevista coletiva. "As coisas podem funcionar. Eles têm a qualidade individual, mas precisamos dessa qualidade coletiva para que os jogadores se beneficiem do sistema coletivo.

- Comprometimento defensivo -

Xabi Alonso insiste desde que chegou ao clube que nenhum jogador está isento das obrigações defensivas.