Sul da Europa enfrenta semana sufocante por onda de calor

No sábado, a Espanha bateu um recorde desde o início dos registros: os termômetros marcaram 46º C em Granado, Andaluzia, superando a máxima de 45,2º C registrada em Sevilha em junho de 1965, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Em Portugal, várias áreas na região sul do país, incluindo a capital, Lisboa, permanecerão em alerta vermelho até a noite desta segunda-feira.

Nas ruas de Lisboa, moradores e turistas tentavam se proteger como podiam. "Aconselhamos as pessoas a se refrescarem, mas tivemos casos de insolação e queimaduras", disse a farmacêutica Sofia Monnteiro.

O risco de incêndio está em seu nível mais alto, como é o caso da ilha italiana da Sicília, onde os bombeiros combateram 15 focos de incêndio no sábado.

Os bombeiros também estão em alerta após incêndios na França e na Turquia no domingo, alimentados pelo calor e fortes ventos.

- "Ilhas de calor" -

Vinte e uma cidades italianas estavam em alerta máximo devido ao calor extremo no domingo, incluindo Milão, Veneza, Florença, Roma e Nápoles.