Suposto autor de ataque a bombeiros nos EUA é identificado

O incidente ocorreu na montanha Canfield, nas imediações da localidade de Coeur d'Alene, no estado de Idaho, para onde os bombeiros se deslocaram para atender a um alerta de incêndio florestal.

No domingo, Norris disse que as autoridades que investigam o caso acreditam que o incêndio foi "intencional" para atrair os bombeiros ao local.

Pouco depois de chegarem ao lugar e enquanto tentavam controlar o incêndio, os bombeiros reportaram que estavam sendo alvejados por disparos e pediram apoio.

"Foi uma emboscada", comentou Norris. Mais de 300 agentes das forças locais compareceram ao recinto para fornecer apoio.

"Temos informação de que, em algum momento, ele queria ser bombeiro, assim que não sabemos se há uma conexão entre isso e o que aconteceu ontem", comentou.

As vítimas fatais do incidente foram identificadas como Frank Harwood, de 42 anos, e John Morrison, de 52, ambos veteranos do Departamento dos Bombeiros de Kootenai.