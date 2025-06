Trump diz que não ofereceu nada e não mantém conversas com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (30) que não ofereceu "nada" nem conversou com o Irã, já que o recente bombardeio de Washington destruiu "totalmente" as instalações nucleares do país.

"NÃO estou oferecendo NADA ao Irã, ao contrário de Obama, que pagou bilhões de dólares a eles" pelo acordo de 2015, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Também não estou nem falando com eles, já que destruímos TOTALMENTE suas instalações nucleares", acrescentou o presidente.