A luta contra o tempo do Suriname para salvar sua capital da erosão costeira

Em Paramaribo, onde as águas marrons do rio Suriname se misturam com as azuis do Atlântico, a ilha de Braamspunt ainda é visível, "uma faixa de terra que, devido à erosão, agora parece uma ilha", segundo Marleen Stoffelen, responsável pelas comunicações do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) para as Guianas (Guiana, Suriname e Guiana Francesa).

É neste local que as tartarugas marinhas depositam seus ovos, mas não se sabe mais por quanto tempo. A ilha está encolhendo.

"Talvez no próximo ano, por mais uma temporada", o guia turístico Kiran Soekhoe Balrampersad consiga ganhar a vida levando os turistas para ver as tartarugas-de-couro (Dermochelys coriacea) e as tartarugas-verdes (Chelonia mydas) botando ovos à noite, "mas depois disso, não haverá mais praias".

- "Não tenho para onde ir" -

Neste país sul-americano de 600 mil habitantes, "a erosão se acelerou tão rapidamente que, em 2020, o alarme teve de ser acionado", explica o ministro Nurmohamed.

"Algumas áreas não são problemáticas porque há cinco, 10 ou até 20 quilômetros de manguezais que funcionam como barreira. Mas perto de Paramaribo, há apenas um quilômetro, portanto, é uma área muito sensível", afirma.