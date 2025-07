Al-Hilal vence City (4-3) na prorrogação e vai enfrentar Flu nas quartas da Copa de Clubes

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, eliminou o poderoso Manchester City nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (30) com um impressionante placar de 4 a 3, em um jogo dramático que foi decidido no segundo tempo da prorrogação.

O brasileiro Marcos Leonardo, que marcou duas vezes nesta partida disputada em Orlando, deu aos sauditas o histórico triunfo aos 112 minutos.

Nas quartas de final, o Al-Hilal vai enfrentar o Fluminense, que mais cedo eliminou a Inter de Milão (2-0). O jogo será novamente em Orlando, na sexta-feira.