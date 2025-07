Atividade industrial nos EUA contrai em junho a ritmo mais lento

No entanto, os estoques dos clientes e os novos pedidos de exportação reduziram-se em um ritmo mais lento.

Spence também destacou indicadores mistos na produção, indicando que as empresas "continuam cautelosas na contratação, mesmo com um aumento na produção".

Carl Weinberg, economista-chefe da High Frequency Economics, declarou em uma nota: "Este relatório sugere uma fraca atividade manufatureira".

Ele acrescentou que a pesquisa do ISM "poderia afetar negativamente as expectativas do mercado de ações hoje".

