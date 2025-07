Coco Gauff, número 2 do mundo, cai na primeira rodada de Wimbledon

Campeã de Roland Garros no início de junho, a tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, foi derrotada nesta terça-feira (1º) pela ucraniana Dayana Yastremska (N.42) e se despediu do torneio de Wimbledon na primeira rodada.

Yastremska fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 18 minutos.

Gauff cai na estreia de Wimbledon duas semanas depois de ser eliminada na primeira rodada do WTA 500 de Berlim, encerrando sua curta temporada na grama sem nenhuma vitória.