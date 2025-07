Em Sevilha, ONU busca soluções para a enorme dívida dos países do sul global

Segundo os especialistas, as causas são a multiplicação de grandes obras caras, especialmente em alguns países africanos que receberam bilhões de dólares em empréstimos da China, e a sucessão de crises internacionais, desde a pandemia de covid-19 até os conflitos armados, que abalaram a economia de muitos Estados.

Para os países do sul, submetidos a taxas de jutos duas vezes superiores às do norte, esta situação faz com que paire o risco de um sufocamento financeiro. Alguns Estados "estão presos em um círculo vicioso", alertou a ONG Action Aid, que considera que a situação é "crítica".

- "Repercussões imediatas" -

Este endividamento não deixa de ter consequências para os habitantes. "Não se trata somente de um problema macroeconômico: há repercussões imediatas, especialmente nas políticas sanitárias", relembra Françoise Vanni, do Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária à AFP.

Segundo as Nações Unidas, 54 países em desenvolvimento dedicam atualmente mais de 10% de suas receitas ao pagamento de dívidas externas. E cerca de 3,3 bilhões de habitantes vivem em países onde o pagamento dos juros das dívidas supera o gasto em educação ou saúde.

Esta situação levou vários dirigentes, entre eles o presidente do Quênia, William Ruto, e seu homólogo senegalês, Bassirou Diomaye Faye, a falar na conferência de Sevilha para pedir uma reforma profunda da arquitetura financeira internacional.