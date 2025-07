EUA fecha USAID, sua agência de ajuda externa

Em uma despedida ao pessoal restante nesta segunda-feira, o ex-presidente republicano George W. Bush (2001-2009) e o democrata Barack Obama (2009-2017), e também o vocalista da banda U2, Bono, exaltaram o trabalho da agência, que consideram necessário.

Bush destacou as conquistas do PEPFAR, o plano de emergência do presidente para a luta contra a aids.

"Beneficia a nossa nação que 25 milhões de pessoas que estariam mortas estejam vivas agora? Acho que sim", declarou Bush em mensagem de vídeo.

Obama considera "inexplicável" o fechamento da USAID. "Ficará na história como um erro colossal", afirmou.

Um estudo publicado na revista médica The Lancet assinalou que mais de 14 milhões de pessoas adicionais poderiam morrer, um terço delas crianças pequenas, até 2030, devido aos cortes na ajuda externa.

- 'Caridade' -

Rubio esboçou um panorama drasticamente diferente da USAID, que foi um dos primeiros alvos de uma ampla campanha de cortes de gastos governamentais liderada pelo bilionário Elon Musk.