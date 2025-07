Funcionários de agência ambiental denunciam governo dos EUA

O governo dos Estados Unidos está "ignorando o consenso científico" e coloca os americanos em risco ao agir em benefício dos "poluidores", denunciaram em carta aberta nesta segunda-feira funcionários da Agência de Proteção Ambiental (EPA).

Assinada por mais de 200 funcionários atuais e antigos, além de apoiadores, a carta acusa o chefe da EPA, Lee Zeldin, de promover políticas perigosas tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. "As decisões do governo atual contradizem com frequência as pesquisas revisadas por especialistas e as recomendações dos especialistas da agência", ressalta o texto.

"Essa contradição mina a reputação da EPA como autoridade científica de confiança", e essas ações "colocam em risco a saúde pública e corroem o progresso científico, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo", critica a carta. "O consenso científico está sendo ignorado em benefício dos poluidores."