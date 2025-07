Grécia passa a cobrar taxa de passageiros de cruzeiros em ilhas para conter fluxo de turistas

A Grécia começa a cobrar, nesta terça-feira (1º), uma taxa para os passageiros de cruzeiros que atracarem em algumas de suas ilhas mais visitadas, um exemplo dos esforços em curso na Europa para conter o fluxo excessivo de turistas.

As autoridades gregas adotaram esta lei no ano passado em uma tentativa de regular as chegadas nas ilhas com grande fluxo de visitantes.

A taxa durante a alta temporada, de 1º de junho a 30 de setembro, será de até 20 euros (R$ 128,44, na cotação atual) por passageiro no caso de Mykonos e Santorini, e de 5 euros (R$ 32,11) para as outras ilhas.