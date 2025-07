Jannik Sinner passa com facilidade pela 1ª rodada de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, passou com facilidade pela primeira rodada do torneio de Wimbledon, ao derrotar seu compatriota Luca Nardi (N.95) nesta terça-feira (1º).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-0, em uma hora e 48 minutos.

O número 1 do mundo, que completará 24 anos em agosto, teve que esperar até o décimo game do primeiro set para quebrar pela primeira vez o serviço de Nardi e fechar a parcial.