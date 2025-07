Justiça pede retirada de imunidade do presidente da Costa Rica

A Suprema Corte de Justiça da Costa Rica solicitou nesta terça-feira (1º) ao Congresso, pela primeira vez na história do país, a retirada da imunidade do presidente, Rodrigo Chaves, acusado de corrupção.

Em meio a um confronto entre poderes do Estado, o Tribunal de Corte Plena, instância que reúne os magistrados da Corte Suprema, decidiu por 15 votos a 7 "encaminhar à Assembleia Legislativa o pedido de levantamento do foro" de "imunidade" do presidente, segundo um comunicado do Judiciário.

Chaves, um economista conservador de 64 anos, foi acusado pelo procurador-geral Carlo Díaz, com quem tem um confronto aberto, de obrigar uma empresa de serviços de comunicação contratada pela Presidência a entregar 32 mil dólares (R$ 174.416, na cotação atual) a seu amigo e ex-assessor Federico Cruz.