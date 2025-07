Mídia norte-coreana mostra seu líder homenageando soldados mortos na Rússia

O líder norte-coreano Kim Jong-un participou de uma cerimônia de homenagem a alguns desses soldados em Pyongyang no domingo, ao lado da ministra da Cultura russa, Olga Lyubimova.

Imagens de Kim emocionado colocando uma bandeira nacional em um dos caixões foram mostradas no evento e retransmitidas pela televisão estatal na noite de segunda-feira.

O evento coincidiu com o aniversário de um pacto militar assinado entre Pyongyang e Moscou, que incluía uma cláusula de defesa mútua.

Sob este acordo, a Coreia do Norte enviou milhares de tropas para ajudar a Rússia a retomar a região da fronteira de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia em uma ofensiva surpresa no ano passado. No entanto, o país asiático só reconheceu seu envolvimento em abril passado.

O deputado sul-coreano Lee, membro da comissão de inteligência da Assembleia Nacional, disse na semana passada que Pyongyang planeja enviar mais tropas à Rússia, provavelmente neste mês.

No entanto, o Ministério da Defesa sul-coreano declarou nesta terça-feira que não há sinais de que tal envio esteja sendo preparado.