Navio-escola do México sofre danos de mais de US$ 500.000 em acidente em NY

O veleiro tinha zarpado em 3 de maio de Cozumel, no México, e chegou em 12 de maio a Manhattan, onde ficou atracado por quatro dias no âmbito de uma viagem de treinamento de 254 dias, com 22 escalas previstas em 15 países.

Antes de seguir para Reykjavik, capital da Islândia, tinha previsto reabastecer em um ancoradouro no Brooklyn.

A ponte do Brooklyn, uma das principais atrações turísticas de Nova York, não sofreu danos estruturais significativos com a colisão, segundo as autoridades.

Após a colisão, o Cuauhtémoc foi rebocado até um estaleiro local para reparos.

Segundo a NTSB, as investigações prosseguem com o exame do sistema de propulsão, do sistema de controle operacional, a experiência e a formação da tripulação, e as políticas e procedimentos operacionais.

