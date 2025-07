Onda de calor coloca Paris em alerta e fecha escolas na Europa

Mais de 1.300 escolas na França enviaram seus alunos para casa nos últimos dias do ano letivo, assim como nos Países Baixos, onde as escolas de Roterdã encerrarão as aulas ao meio-dia desta terça-feira, com previsão de temperaturas de 38°C.

Na vizinha Alemanha, os alunos podem aproveitar as férias devido ao calor "hitzefrei", uma prática que remonta ao século XIX. Colônia se prepara para 38°C, e Berlim espera 37°C.

"Este evento é incomum porque é extremo, ocorre no início do verão, e a mudança climática certamente o piorou", disse Samantha Burgess, climatologista do observatório europeu Copernicus.

- "O que posso fazer?" -

Avaliar seu impacto levará meses, mas a cientista já se lembra das ondas de calor de 2003 e 2022, responsáveis por aproximadamente 70.000 e 61.000 mortes prematuras, respectivamente, principalmente entre idosos.

A vigilância é maior sobre grupos de risco, como crianças pequenas, idosos, pessoas com doenças crônicas, em situação de rua ou que trabalham em áreas externas.