Onda de calor na Europa se move em direção à Alemanha

Essas ondas de calor são "preocupantes", mas "o pior é que ninguém na política está interessado, ou não está interessado o suficiente", lamenta Marga, mãe de dois filhos em Frankfurt.

Na França, as temperaturas ultrapassaram 40°C no sul na terça-feira e 38°C em Paris, onde um alerta vermelho foi acionado pela primeira vez em cinco anos. Apenas quatro regiões no centro do país estarão abaixo desse nível máximo de alerta nesta quarta-feira.

Na Bélgica, as temperaturas ultrapassaram 35°C, e o Atomium, o famoso monumento de aço inoxidável em Bruxelas, estará fechado na tarde desta quarta-feira.

Os Países Baixos tiveram sua primeira "noite tropical" do ano, com temperaturas acima de 20°C (68°F).

- "De primeira necessidade" -

Embora as ondas de calor do verão não sejam novidade, após décadas de combustão de carvão, petróleo e gás, responsáveis pelo aquecimento global, ocorrem cada vez mais cedo ou mais tarde no ano, fora das férias escolares no hemisfério norte, de junho a setembro.