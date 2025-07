Paris entra em alerta vermelho por onda de calor que asfixia parte da Europa

- Incêndios -

Essas ondas de calor, cada vez mais frequentes e intensas pela mudança climática segundo os especialistas, costumam também propiciar os incêndios na bacia mediterrânea.

Na Turquia, as equipes de resgate evacuaram mais de 50 mil pessoas por diversos incêndios, a maioria na província ocidental de Esmirna, atingida por ventos de até 120 km/h que dificultam os trabalhos de contenção.

Em Portugal, as autoridades declararam controlado nesta segunda um incêndio perto de Castelo Branco, no centro do país, mas alertaram que o risco continua sendo máximo na maioria das áreas florestais.

Os bombeiros também lutavam contra as chamas em várias regiões da Itália, onde a imprensa noticiou a morte de uma mulher de 77 anos por inalação de fumaça em Potenza, no sul, no domingo.

Também morreu um homem de 70 anos na região de Piemonte (norte), mas, neste caso, arrastrado por uma correnteza de água e lama após um intenso dilúvio, disseram as autoridades.