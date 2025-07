Petróleo fecha em alta, puxado por novas tensões geopolíticas e dólar fraco

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (1º), em um mercado impulsionado por novas sanções geopolíticas e pela contínua fragilidade do dólar.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, subiu 0,55%, para 67,11 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, subiu 0,52%, para 65,45 dólares.

Na noite passada, dois foguetes atingiram o aeroporto de Kirkuk, no norte do Iraque, informou à AFP um encarregado dos serviços de segurança. O ataque não teve autoria reivindicada por nenhum grupo.