Policiais da Cidade do México matam sequestrador em inusitada captura de refém

A polícia da Cidade do México matou, nesta terça-feira (1º), um homem que fez outro refém na academia de ginástica de um centro comunitário no norte da capital, informaram as autoridades locais.

O sequestro, um crime pouco comum na cidade, começou quando o agressor, de 41 anos, ameaçou com uma arma de fogo um instrutor dentro do estabelecimento, contíguo a uma igreja.

O homem armado "conhecia pessoalmente" o refém e "alegava ter sido substituído injustamente" por ele como treinador de crossfit da academia há três anos, contou, em uma entrevista coletiva, a promotora da Cidade do México, Bertha Alcalde.