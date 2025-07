Prefeito faz parto em veículo em meio a tempestade no México

Sem possibilidade de chegar a um hospital, Zúñiga realizou o parto no banco traseiro de uma caminhonete, trazendo ao mundo uma menina.

O estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos, foi afetado pela passagem da tempestade tropical Barry, que se formou no Atlântico e tocou o solo no último domingo.

Embora tenha se dissipado na segunda-feira, os remanescentes do fenômeno causaram intensas chuvas que deixaram estradas interditadas e algumas comunidades alagadas.

O México sofre todos os anos com o impacto de ciclones, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

