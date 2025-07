'Rainha' dos paparazzi é condenada por chantagem na França

Um tribunal de Paris condenou, nesta terça-feira (1º), Mimi Marchand, considerada a rainha da imprensa especializada em celebridades na França, a uma pena de 18 meses de prisão com direito a sursis por chantagear uma apresentadora de televisão famosa.

Marchand, que no passado foi próxima do presidente francês, Emmanuel Macron, e de sua esposa, Brigitte, também está envolvida em outro caso sobre o suposto financiamento ilegal da campanha do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy com dinheiro da Líbia.

Os fatos julgados remontam a fevereiro de 2020, quando a mulher de 78 anos disse à apresentadora Karine Le Marchand que havia pago a um fotógrafo desconhecido para impedir a publicação de fotos de sua filha saindo de uma delegacia.