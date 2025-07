Real Madrid vence Juventus (1-0) e vai às quartas da Copa de Clubes

Os italianos, muito fechados, não se incomodavam sem a bola e, inclusive, tiveram as melhores chances no início da partida. A estratégia era clara: conseguir um desarme e procurar imediatamente o meia-atacante Kenan Yildiz.

O turco, de apenas 20 anos, assim como seu compatriota Arda Güler, se movimentava entre as linhas co9m muita agilidade em busca de espaços.

Em uma de suas primeiras ações no jogo, fez bom passe para Randal Kolo Muani, que ficou cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois e chutou por cima do gol. Pouco depois, o próprio Yildiz experimentou de direita da entrada da área e a bola passou perto da trave de Courtois após desviar em Aurélien Tchouaméni.

O Real Madrid tinha a bola, enquanto a Juve teve as chances. O time espanhol pouco criou no primeiro tempo. Ou era muito lento ou errava na transição, com Vinícius Júnior voluntarioso, mas sem inspiração.

A primeira chance de perigo veio só depois de 30 minutos, quando Federico Valverde encontrou Jude Bellingham com um cruzamento rasteiro na primeira trave, mas o chute do inglês à queima roupa parou no goleiro Michele Di Gregorio, que teve grande atuação.

A oportunidade animou o Real Madrid, que terminou o primeiro tempo melhor. Valverde bateu de entrada da área e obrigou Di Gregorio a se esticar para desviar para escanteio.