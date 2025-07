Rússia aumenta fortemente ataques com drones de longo alcance contra Ucrânia

Os números incluem os drones que a Rússia envia todas as noites para Kiev, mas não os ataques com outro tipos de drones utilizados na frente de batalha.

Desde fevereiro de 2022, a Ucrânia é alvo de bombardeios russos que deixaram milhares de civis mortos e feridos.

Kiev pede que os Estados Unidos e seus aliados reforcem seus sistemas de defesa aérea para proteger infraestruturas importantes, enquanto no plano diplomático, as negociações com Moscou estão estancadas.

Segundo a Ucrânia, além de drones, a Força Aérea russa também disparou 236 mísseis em seus ataques noturnos de junho, mais do que o dobro que em maio.

Moscou realiza ataques combinados com drones e drones "iscas", com o objetivo de saturar e confundir as defesas antiaéreas ucranianas, que devem cobrir um extenso território.

Em junho, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que até 50% dos ataques que "destruíram e danificaram equipamentos e instalações" na Ucrânia foram feitos com drones.