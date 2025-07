Senado dos EUA reduz imposto sobre remessas para 1% em megaprojeto de orçamento

Segundo as previsões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as remessas enviadas a países da América Latina e do Caribe estabeleceram um recorde em 2024, com 161 bilhões de dólares (R$ 877 bilhões, na cotação atual), sendo o México o principal país de destino, com quase 65 bilhões (R$ 354 bilhões).

Os empobrecidos estados mexicanos de Chiapas e Guerrero, no sul, são os que mais dependem desses recursos, segundo uma análise do banco privado BBVA. Em Chiapas, as remessas equivalem a 15,9% do PIB estadual e em Guerrero a 13,8%.

Segundo o Banco Mundial, os fluxos de remessas também são elevados em outros países da América Latina e do Caribe: representam mais de 15% do PIB na Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haiti e Jamaica.

erl/mel/lm/rpr

© Agence France-Presse