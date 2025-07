Tempestade Flossie se torna furacão perto do litoral do México

"As precipitações podem gerar deslizamentos, aumento nos níveis de rios e canais, assim como cheias e enchentes em baixadas dos estados mencionados", disse a Comissão Nacional da Água (Conagua) em um comunicado.

Embora não seja previsto um impacto direto de Flossie, a presidente Claudia Sheinbaum pediu no domingo que a população "tenha extrema cautela" em uma mensagem publicada nas redes sociais.

Há 11 dias, o impacto do furacão Erick no litoral do Pacífico ocasionou a morte de duas pessoas.

Todos os anos, o México sofre com ciclones, tanto no litoral do Pacífico como no do Atlântico, normalmente entre maio e novembro.

yug/ag/jvb/zm/dd/aa

© Agence France-Presse