Três funcionários de hospital relacionado a mortes de bebês são presos na Inglaterra

Três funcionários da direção do hospital britânico onde a enfermeira Lucy Letby trabalhava foram presos por suspeita de homicídio por negligência grave, anunciou a polícia nesta terça-feira (1º). Em 2023, Lucy foi declarada culpada pelo assassinato de sete recém-nascidos.

Lucy Letby, de 35 anos, cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade pelo assassinato de sete bebês e a tentativa de homicídio de outros sete em sua unidade de cuidados intensivos do Countess of Chester (noroeste da Inglaterra), entre 2015 e 2016.

"Na segunda, 30 junho, três pessoas que faziam parte da direção do hospital em 2015-2016 foram presas, suspeitas de homicídio por negligência grave", indicou o delegado Paul Hughes, citado no comunicado da polícia de Cheshire, no noroeste da Inglaterra.