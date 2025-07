Trump garante que Israel está disposto a finalizar termos de trégua em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (1º) que Israel concordou em finalizar os termos de um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza, e pediu ao movimento islamista palestino Hamas que faça o mesmo.

Moradores de Gaza dizem que o som de disparos e explosões tem sido quase constante nos últimos dias em todo o território palestino, devastado por quase 21 meses de guerra entre Israel e Hamas.

"Israel aceitou as condições necessárias para concluir o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com as partes para encerrar a guerra", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.