Ucrânia bombardeia fábrica de armas russa a mais de 1.000 km de sua fronteira

Segundo Alexander Brechalov, líder da república de Udmurt, onde Izhevsk está localizada, o ataque deixou pelo menos três mortos e cerca de trinta feridos.

"Estive com os feridos no hospital: atualmente, 35 pessoas estão hospitalizadas, dez delas em estado grave (...). Para nosso grande pesar, há três mortos", anunciou Brechalov em sua conta no Telegram.

Anteriormente, o líder havia especificado que uma empresa de Izhevsk, cidade de 640 mil habitantes e a cerca de 970 quilômetros de Moscou, havia sido alvo de um "ataque de drones realizado pelo regime de Kiev".

- Intensificação de bombardeios com drones -

Izhevsk é conhecida por abrigar diversas empresas do complexo militar-industrial russo, incluindo uma fábrica de drones de ataque.

Imagens publicadas pela mídia russa, que não foram verificadas pela AFP, mostram fumaça saindo de um prédio em chamas e um drone sobrevoando-o e colidindo com ele.