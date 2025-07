Vendas de Ford, GM e Toyota disparam no 2T nos EUA para evitar tarifas

As fabricantes de veículos Ford, General Motors e Toyota registraram um forte aumento em suas vendas no segundo trimestre nos Estados Unidos em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente porque os consumidores anteciparam suas compras antes da entrada em vigor das tarifas alfandegárias.

A Ford registrou um crescimento de 14%, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (1º). Este salto lhe permitiu aumentar sua cota no mercado americano para 14,3% (+1,8 ponto em relação ao primeiro trimestre).

No começo de abril, o governo do presidente Donald Trump impôs tarifas de 25% aos carros fabricados integralmente no exterior, e um nível equivalente no começo de maio aos componentes importados para sua montagem nos Estados Unidos.