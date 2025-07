Vitória confirmada de Zohran Mamdani em primárias democratas à Prefeitura de NY

O socialista Zohran Mamdani foi declarado, nesta terça-feira (1º), o vencedor oficial das primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York, com 12 pontos de vantagem sobre seu principal adversário, o ex-governador do estado Andrew Cuomo.

Segundo a Junta Eleitoral da cidade, Mamdani, de 33 anos, e um desconhecido até alguns meses atrás, obteve 56% dos votos contra 44% para Cuomo, uma estrela veterana do partido, de 67 anos, que admitiu sua derrota na noite da votação, em 24 de junho.

Nas primárias, os eleitores escolhem cinco candidatos por ordem de preferência. Os resultados desta terça-feira mostram a atribuição dos votos recebidos pelos candidatos mais votados e que se distribuíram entre Mamdani, que na noite das primárias liderou a votação, com 43,5%, à frente de Cuomo, com 36,5%.