Bolsonaro cancela compromissos de julho após passar mal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrenta um julgamento acusado de tentativa de golpe de Estado contra Lula, cancelou todos os compromissos de julho após passar mal na noite de terça-feira e ser atendido com urgência.

"Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", disse o ex-mandatário em um breve comunicado publicado em seu nome por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), no X.

Em uma nota separada, os médicos de Bolsonaro disseram que permanecerá em "repouso domiciliar" durante o mês de julho "com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de solução, que dificultam sua fala e alimentação".