Colômbia faz apreensão inédita de narcossubmarino não tripulado

A Marinha da Colômbia anunciou, nesta quarta-feira (2), a primeira apreensão de um narcossubmarino não tripulado no mar do Caribe, fabricado para ser guiado à distância, equipado com uma antena da Starlink e com capacidade para transportar 1,5 tonelada de cocaína.

O uso de semissubmersíveis pelos cartéis do narcotráfico para levar drogas a Estados Unidos e Europa é uma prática comum na Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo.

A embarcação foi encontrada perto da cidade de Santa Marta (norte) e não continha drogas em seu interior, mas a Marinha considera que os traficantes estavam realizando testes antes de sua utilização.