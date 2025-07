Comissão Europeia mantém proposta de redução de emissões para 2040, com 'flexibilidades'

A Comissão também propõe melhores recompensas para as empresas que capturam e armazenam CO2 e permitir que os Estados compensem seus setores mais poluentes, levando em conta aqueles em que são altamente eficientes.

A UE espera que essas metas para 2040 sejam aprovadas antes da Conferência do Clima da ONU (COP30), que ocorrerá em novembro em Belém do Pará.

Os ministros do Meio Ambiente da UE esperam discutir o plano em uma reunião em meados de julho, com a votação agendada para 18 de setembro.

No entanto, o cronograma parece extremamente apertado e as negociações prometem ser delicadas, já que os países do bloco estão claramente divididos.

Alguns países criticam abertamente as ambições climáticas, como a Hungria e a República Tcheca, que defende sua indústria pesada.

A Itália, por sua vez, sugeriu uma redução de 80% a 85% nas emissões até 2040.