Dependentes mexicanos, na mira de traficantes em centros de reabilitação

Entram em conflito e, para financiar essa guerra cara de cartéis, ampliam sua base de consumo", acrescenta.

Ambos disputam o controle da rede rodoviária que atravessa Guanajuato e conecta com dois locais-chave para o tráfico de drogas: a fronteira com os Estados Unidos e o porto de Manzanillo, no Pacífico, destino de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas provenientes da Ásia.

As quadrilhas de narcotraficantes também lutam para conquistar dois importantes mercados de entorpecentes, acrescenta Saucedo. O corredor industrial, que abriga fábricas de montagem de automóveis como Mazda e Toyota, e a cidade turística de San Miguel de Allende, frequentada por viajantes americanos.

No âmbito dessa espiral violenta, Guanajuato foi o estado com mais homicídios no México. Em 2024, registrou mais de 3 mil assassinatos de um total de 30 mil.

