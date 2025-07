Em grande fase, Fábio e Bono fazem duelo de goleiros nas quartas de final da Copa de Clubes

O eterno Fábio em um gol. O milagreiro Bono no outro. A partida das quartas de final entre Fluminense e Al-Hilal, da Arábia Saudita, colocará dois dos melhores goleiros da Copa do Mundo de Clubes frente a frente na sexta-feira.

- Fábio: luta incansável contra o tempo -

O brasileiro Fábio, que com quase 45 anos é o jogador mais velho do torneio, foi decisivo na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão nas oitavas de final.

Sua defesa no lance em que ficou cara a cara com o argentino Lautaro Martínez, um dos atacantes mais letais da atualidade, se tornou uma imagem emblemática do sucesso do Flu na Copa de Clubes.