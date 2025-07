EUA considera 'inaceitável' a decisão do Irã de suspender cooperação com a AIEA

Os Estados Unidos classificaram como "inaceitável", nesta quarta-feira (2), a decisão do Irã de suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma agência da ONU, após sua recente guerra com Israel.

"Usaremos a palavra inaceitável para o fato de o Irã ter decidido suspender a cooperação com a AIEA em um momento em que tem uma janela de oportunidade para reverter o curso e escolher um caminho de paz e prosperidade", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, a repórteres. "O Irã deve cooperar com a AIEA", acrescentou.

