França frustra ataque de jovem 'incel' contra mulheres

A Justiça ordenou a prisão preventiva do jovem por associação terrorista com o objetivo de preparar um ou mais crimes contra pessoas, de acordo com a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT).

Com uma aparência jovem e tímida, Timothy G. compareceu na noite de terça-feira vestindo uma camiseta azul perante o juiz que o condenou, observou um jornalista da AFP.

"Vi um adolescente que sofre, não um combatente que se prepara para a ação", disse Maria Snitsar, advogada do jovem nascido em novembro de 2006 no leste da França.

Homens "incel" acreditam que estão sozinhos por causa de mulheres que não os amam e nutrem ódio por elas ou pelo feminismo, que consideram responsável por seus fracassos.

Esse perfil já apareceu marginalmente em dois outros casos examinados pela justiça antiterrorista envolvendo jovens próximos à extrema direita.

Alguns glorificaram os perpetradores de massacres, como Anders Breivik, na Noruega, em 2011 (77 mortos), ou Dylan Klebold, em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999 (13 mortos).