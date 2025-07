Jasmine Paolini é eliminada na 2ª rodada em Wimbledon por Rakhimova

A número cinco do mundo, Jasmine Paolini, atual vice-campeã de Wimbledon, foi surpreendida ao ser eliminada nesta quarta-feira (2) na segunda rodada do Grand Slam de Londres pela russa Kamilla Rakhimova (número 62 do mundo), que venceu de virada em três sets.

A italiana de 29 anos, derrotada por 4-6, 6-4 e 6-4, é a quinta tenista do Top 10 do ranking da WTA a se retirar de Wimbledon este ano, depois de Coco Gauff, Jessica Pegula, Zheng Qinwen e Paula Badosa.

Na primeira rodada, Paolini havia perdido o primeiro set antes de reagir diante da letã Anastasija Sevastova, ex-número 11 do mundo, que agora ocupa a 402ª posição.