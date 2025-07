Justiça dos EUA barra tentativa de Trump de deportar 520 mil haitianos

A administração Trump anunciou em fevereiro o cancelamento desse adiamento.

Abalado por um devastador terremoto em 2010 e outro em 2021, o Haiti tem sofrido décadas de instabilidade política e, mais recentemente, uma crescente violência por parte de gangues e grupos armados.

Na semana passada, o DHS anunciou que as deportações começariam no início de setembro, sob o argumento de que a situação no Haiti "melhorou o suficiente para que os cidadãos haitianos possam retornar com segurança às suas casas".

No entanto, esse Departamento atualmente desaconselha os americanos a viajar para o Haiti "devido a sequestros, criminalidade, distúrbios civis e assistência médica limitada".

Enquanto isso, a ONU alertou sobre o aumento da instabilidade na nação caribenha, com quase 1,3 milhão de pessoas obrigadas a fugir de suas casas devido à violência das gangues.

A decisão do juiz ocorre depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma decisão em 23 de junho que permite a retomada das deportações de imigrantes em situação irregular para países dos quais não são originários, enquanto o caso continua sendo litigado em um tribunal de apelações.