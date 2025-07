Juiz dos EUA revoga duas sentenças de absolvição por corrupção na Fifa

"Consideramos que o tribunal distrital errou ao concluir que a conduta dos réus não se enquadrava no escopo da lei 1346. Portanto, anulamos as decisões do tribunal distrital", conclui a corte de apelações do segundo circuito, que "devolve" o caso para "que haja novos processos de acordo com este parecer".

Em 9 de março de 2023, um júri popular considerou López e a Full Play culpados de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em relação a um esquema para subornar executivos da Fifa, Conmebol e, no caso da Full Play, da Concacaf.

Segundo essa decisão, López enfrentaria uma pena de até 40 anos de prisão e milhões de dólares em multas.

A Full Play, de propriedade dos argentinos Hugo e Mariano Jinkis, também foi condenada a pagar altas multas.

No entanto, aplicando uma decisão da Suprema Corte, que determinou que a fraude eletrônica não se aplicava ao suborno comercial no exterior, a juíza anulou essa condenação, assim como a condenação por lavagem de dinheiro com base nesses subornos.

O julgamento deixou claro que os principais beneficiários do esquema de subornos eram seis dos homens mais poderosos do futebol sul-americano.