Júri inocenta 'Diddy' Combs de duas acusações graves e o declara culpado de outras mais leves

Aliviado, Combs juntou as mãos como se rezasse e as agitou várias vezes diante do juiz em sinal de agradecimento. Ao final da leitura do veredicto, ele se voltou para sua família que o apoiou durante o julgamento e murmurou: "Vou para casa".

Preso desde setembro em um presídio do Brooklyn, sem direito à fiança, agora cabe ao juiz decidir se o deixará em liberdade à espera da sentença.

Diante dos protestos da Promotoria, os advogados de Combs propuseram uma fiança de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) e a entrega do passaporte de seu cliente. "Este júri lhe deu a vida", disse seu advogado, Marc Agnifilo, antes de acrescentar, "seria um imbecil" se violasse qualquer condição imposta pelo tribunal.

A Promotoria acusou o músico que colocou o hip hop no cenário mundial da música e criador do selo fonográfico Bad Boy Records de obrigar duas ex-companheiras, Casanda "Cassie" Ventura e uma mulher que testemunhou com o pseudônimo de "Jane" a manter relações sexuais indesejadas com garotos de programa, com a ajuda de uma equipe de funcionários.

- "Abrir o caminho" -

Em um caso midiático e complexo do ponto de vista judicial, o júri demonstrou divisões. Na terça-feira, tinha chegado a um acordo sobre quatro das cinco acusações (as de tráfico sexual e tráfico com fis sexuais), mas declarou que as divisões entre os membros impediam um acordo final sobre a de associação criminosa, a mais importante e que leva à prisão perpétua.