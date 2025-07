Lágrimas, orações e alegria: Diddy respira aliviado após ser absolvido

Com um olhar exultante para o teto e as mãos juntas, como se estivesse rezando, o magnata da indústria da música Sean "Diddy" Combs não escondeu sua alegria ao ouvir do presidente do júri que havia sido absolvido das acusações que poderiam levá-lo à prisão perpétua.

O fundador da Bad Boy Records, 55, foi condenado nesta quarta-feira (2) por duas acusações menores relacionadas com tráfico de pessoas com fins de prostituição, puníveis com até 10 anos de prisão cada uma, mas foi absolvido de associação criminosa e tráfico sexual.

A decisão representou uma vitória para a equipe legal do rapper. Os olhos da advogada Teny Geragos se encheram de lágrimas antes mesmo de o presidente do júri terminar de ler o veredicto, enquanto ela segurava a mão de Diddy. Em seguida, Teny abraçou Marc Agnifilo, outro advogado.