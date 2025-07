Lula visita Argentina de Milei pela primeira vez para cúpula do Mercosul

Nesta quarta-feira, os ministros da Economia e das Relações Exteriores se reunirão e, na quinta-feira, às 9h30 (horário local e de Brasília), ocorrerá a sessão plenária dos presidentes, com a presença de Milei, Lula, Santiago Peña (Paraguai), Yamandú Orsi (Uruguai) e Luis Arce (Bolívia).

O ultraliberal Milei e Lula sempre tiveram uma relação tensa.

Admirador do americano Donald Trump, Milei chamou Lula de "ladrão" e "corrupto", enquanto Lula respondeu que o argentino fala "muita bobagem".

Nos últimos meses, o tom suavizou e as relações diplomáticas se acalmaram, mas os dois líderes se evitaram em diversas ocasiões, apesar de terem se encontrado em fóruns no último ano e meio, incluindo o G20 no Rio de Janeiro.

- Acordos -

A reunião semestral acontece em um momento em que as relações entre o Brasil, a maior economia do Mercosul, e a Argentina vivem "o ponto mais baixo em décadas", disse à AFP Ariel González Levaggi, diretor do Centro de Estudos Internacionais da Universidade Católica Argentina.