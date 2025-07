'Não vamos fechar', diz o presidente da rede privada de distribuição de alimentos em Gaza

O presidente da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma rede privada que fornece ajuda em Gaza com apoio de Washington e Israel, afirmou nesta quarta-feira (2) que continuará suas atividades e negou a morte de palestinos durante as distribuições de comida.

"Não vamos fechar. Temos um trabalho a cumprir. É muito simples, fornecer comida gratuita ao povo de Gaza todos os dias. Isso é tudo", disse aos jornalistas em Bruxelas o presidente da GHF, Johnnie Moore.

A organização beneficente privada, com sede nos Estados Unidos e com fontes de financiamento opacas, começou a operar em Gaza em 26 de maio, depois de Israel bloquear por mais de dois meses a entrada de ajuda no território palestino.